Меган Маркл может вернуться к съемкам в кино – за это она получит сразу 50 млн долларов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассматривает возможность вернуться к своей основной работе – съемкам в кино, учитывая то, что они с принцем Гарри переехали в США.

Об этом сообщает The Mirror.

По словам кинобоссов, только за первое появление на большом экране Меган получит 50 млн долларов.

Отмечается, что актерская карьера бывшей звезды сериала “Форс-мажоры” стала бы самым прибыльным доходом для пары после того, как они взяли ипотеку в размере 7,25 млн фунтов стерлингов на дом. Герцогиня Сассекская купила особняк в Санта-Барбаре вместе с принцем Гарри именно потому, что он находится недалеко от Голливуда.

Голливудский режиссер Пол Фейг, чьи фильмы включают “Жару”, “Шпионы” и “Охотники за привидениями”, сказал, что кинорежиссеры сейчас изо всех сил пытаются работать с 39-летней герцогиней.

“Меган, давай. Я бы хотел увидеть тебя в кино. Я считаю, что она классная. Я – фанат”, – сказал Фейг.

Директор шоу InterTalent и председатель правления компаний Roar Global и Cole kitchenn Джонатан Шалит отметил, что “притягательная сила Меган как в Америке, так и в глобальном масштабе феноменальна”.

“Какую бы роль она ни исполняла, все захотят ее увидеть. Речь идет о гонораре в размере 50 миллионов долларов. Люди будут очарованы ее выступлением с самого начала. Если она вернется в “Форс-мажоры”, это будет самый большой сериал в мире”, – отметил он.

Шалит считает, что Меган придется тщательно выбирать своих коллег, чтобы добиться успеха после возвращения в кино.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось фото роскошного особняка принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии.