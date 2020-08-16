Мадонне – 62: как изменилась певица за годы своей славы

16 августа Мадонна с помпой празднует 62-й день рождения: звезда решила устроить праздник в тропическом раю – городе Монтего-Бей на Ямайке. Пока вместе с 25-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом певица наслаждается ласковым Карибским морем, вспоминаем, как менялась ее внешность за 40 лет на сцене.
20-летняя Мадонна в 1979 году
27-летняя Мадонна в клипе “Material Girl”
30-летняя Мадонна в клипе “Like a Prayer”
35-летняя Мадонна в клипе “Take a Bow”
40-летняя Мадонна на премии “Грэмми-1999”
44-летняя Мадонна в клипе “American Life”
48-летняя Мадонна
55-летняя Мадонна в Малибу
60-летняя Мадонна на MTV VMA 2018
62-летняя Мадонна-именинница в 2020-м
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