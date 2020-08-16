Мадонне – 62: как изменилась певица за годы своей славы

16 августа Мадонна с помпой празднует 62-й день рождения: звезда решила устроить праздник в тропическом раю – городе Монтего-Бей на Ямайке. Пока вместе с 25-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом певица наслаждается ласковым Карибским морем, вспоминаем, как менялась ее внешность за 40 лет на сцене.

20-летняя Мадонна в 1979 годуФото: pagesix.com

27-летняя Мадонна в клипе “Material Girl”Фото: piterest.com

30-летняя Мадонна в клипе “Like a Prayer”Фото: piterest.com

35-летняя Мадонна в клипе “Take a Bow”Фото: imdb.com

40-летняя Мадонна на премии “Грэмми-1999”Фото: todayinmadonnahistory.com

44-летняя Мадонна в клипе “American Life”Фото: imdb.com

48-летняя МадоннаФото: pagesix.com

55-летняя Мадонна в МалибуФото: pagesix.com

60-летняя Мадонна на MTV VMA 2018Фото: thenational.ae

62-летняя Мадонна-именинница в 2020-мФото: instagram.com/madonna