Археологи нашли захоронение девочки с кувшином, которому 2 тыс. лет – его тайна впечатляет

В Иране команда археологов, возглавляемая Алирезой Джафари-Занд, раскопала останки женщины на месте, которое, по их мнению, вероятно, было древним кладбищем. Но еще больше их удивила другая находка – захоронение девочки с кувшином 247 г. до н.э. – 224 г. до н.э.

Об этом пишет msn.

“На расстоянии 10 метров от тела [первой] парфянки мы нашли захоронение [место] девочки-подростка. Она похоронена в виде открытой арки и на земле. Факты показывают, что тело принадлежало подростку от 12 до 13 лет и с ростом около 160, но, к сожалению, скелет поврежден из-за высокой влажности”, – рассказал археолог.

Говоря о новом открытии, он пояснил:

“Из захоронения видно, что гробница была спроектирована [на основе особого ритуала]. Рядом с этим трупом была площадка, на которой были помещены останки большого разбитого сосуда и часть спинного мозга лошади”.

Фото: AFM/MG

Тем не менее, он выдвинул гипотезу о том, что гробницы, вероятно, были открыты в очень далекой истории.

“Вокруг захоронения этой парфянской девочки-подростка была возведена каменная изгородь и устроена площадка. Остатки платформы такого типа уже были найдены в могиле парфянской женщины. Мы считаем, что из-за смешения архитектурных свидетельств и объектов этих двух гробниц, они, вероятно, были открыты в очень далекой истории”, – пояснил он.

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