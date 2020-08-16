В Беларуси людей начинают свозить на митинги за Лукашенко – колонна автобусов попала на видео

В воскресенье, 16 августа, в Минске у здания правительства намерены провести митинг в поддержку Александра Лукашенко.

Об этом сообщает “Финансы.TYT.BY” со ссылкой на информацию жителей из разных регионов страны, которых принуждают поехать в столицу.

Белоруссам грозят увольнением, потерей места в общежитии. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что они возможны со стороны властей.

Сообщения о принуждении поехать на митинг за Александра Лукашенко пришли от работников “Белшины”, “Интеграла”, Могилевского мясокомбината, “Славянки” (Бобруйск), “Бобруйскагромаша”, Белорусского цементного завода, пружанского “Коммунальника”, “Кричевцементношифера”, Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО “Полыковичи” (сельхозпредприятие под Могилевом), “Могилевэнерго”, Бобруйского завода биотехнологий, “Витебскоблгаза”, Добрушского фарфорового завода, БелЖД. Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим.

Многие пишут, что поедут на митинг из-за угрозы увольнения. Сообщения о понуждении к приезду в Минск приходят из разных областей, районов, городов, деревень. Люди выражают недовольстве не только тем, что их заставляют быть на митинге, а также угрожают увольнением и неприятностями на работе, но и тем, что из регионов нужно рано выезжать, чтобы быть в столице обозначенное время.

Позвали на митинг также работников Аппарата правительства и других министерств и ведомств страны. В отдельных ведомствах, как сообщают работники, также угрожают увольнением в случае отказа. К примеру, сообщается, что работники Минфина должны собраться у здания ведомства к 12.00, а в 14.00 — принять участие в митинге у Стелы.

Некоторым из тех, кого вопросили приехать на митинг в столицу, пообещали денежное вознаграждение. Несколько работников “Белшина” сообщили, что им якобы намерены выплатить за такую поездку по 100 рублей и поставить отработанную смену на предприятии. Также сообщается, что работникам этого предприятия предложили выйти в поддержку Александра Лукашенко в Бобруйске к ТЦ “Карусель”, но не уточняется, в какой день.

На “Интеграле” рассказали, что предлагают за участие в митинге отгул. В Гомеле из отпусков отзывают медиков, чтобы те приехали на митинг в Минск.

Митинг должен состояться в 12.00 у здания правительства на площади Независимости. Сообщается также, что некоторых пригласили к стеле, на площадь Победы, к Дому офицеров (офицеров Военной академии), Дворцу профсоюзов (преподаватели БГМУ), на Городской Вал, к Красному костелу (работники Академии наук), к Институту культуры, а также в Каменную Горку. Те, кому назначают первоначальное место встречи не на площади Независимости, рассказывают, что планируется шествие.

Между тем в сети показали колонны автобусов, которые из регионов везут митингующих в поддержку Александра Лукашенко.

“С Гомеля в Минск едет длинная колонна автобусов с бюджетниками – их везут на митинг в поддержку Лукашеску. Надеюсь, вместо этого митинга, все они присоединятся к общегражданскому маршу за свободу, который сегодня начнется в Минске в 14 часов”, – написал на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов и опубликовал соответствующее видео.

Как сообщал “источник”, президент Беларуси Александр Лукашенко после разговора с главой России Владимиром Путиным заявил, что РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.