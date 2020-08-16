“Кладбище” разбитой военной техники под Ростовом впечатлило сеть – такого еще не видели

В Ростовской области (РФ) обнаружили большое количество сгоревшей военной техники, которая стояла под открытым небом.
Соответствующие фото показали в Telegram-канале “Ростов Главный”.
“Кладбище сгоревшей военной техники возле села Синявское. Откуда ее столько? Мы вроде ни с кем не воюем“, – прокомментировали фото в сети.
Как сообщал “источник”, в Украине идентифицировали более 100 наемников-иностранцев, участвовавших в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.