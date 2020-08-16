Роберт Трамп умер в больнице – президент США потерял младшего брата

15 августа, в субботу, в больнице Нью-Йорка умер Роберт Трамп – младший брат президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил сам президент США в своем письменном обращении на сайте Белого дома, пишет CNN.

“С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром”, – говорится в заявлении.

Ожидается, что Дональд Трамп посетит похороны своего брата. Однако подробностей о планах пока не поступало, пишет издание.

Также, по словам источника СМИ, президент лично продиктовал заявление Белого дома о своем брате.

“Дядя Роберт, мы любим тебя. Ты всегда в наших сердцах и молитвах”, – написала в субботу вечером Иванка Трамп в Twitter.

Кроме того, несколько человек, которые говорили с Трампом в субботу, сказали изданию, что он, похоже, был опечален предстоящей потерей своего брата.

Дональд Трамп в последний момент принял решение поехать в Нью-Йорк в пятницу, чтобы навестить своего брата, когда тот направлялся в Нью-Джерси на выходные.

Как известно, Роберта Трампа госпитализировали в Нью-Йоркскую пресвитерианскую больницу на Манхэттене. Подробности болезни Роберта Трампа не разглашаются. Он был болен в течение нескольких месяцев.

Во время брифинга в Белом доме в пятницу Трамп отказался предоставить журналистам подробную информацию о болезни своего брата.

“У меня замечательный брат. У нас прекрасные отношения на долгие годы, с первого дня, так давно. И он сейчас в больнице”, – сказал Трамп в пятницу, когда его спросили о своем брате.

Роберт Трамп и Дональд ТрампФото: CNN

Что известно о Роберте Трампе

Роберт Трамп был исполнительным вице-президентом Trump Organization. В его обязанности входило наблюдение за казино Атлантик-Сити.

Роберт Трамп родился в 1948 году и был одним из четырех братьев и сестер президента, включая покойного Фреда Трампа-младшего. Он был бывшим высшим руководителем в Trump Organization. Он женился на Энн Мари Паллан в начале этого года и ранее был женат на Блейне Трамп. Перед смертью Роберт Трамп проживал в Миллбруке, штат Нью-Йорк, в долине Гудзона.

Роберт Трамп сказал в 2016 году, что он поддерживает президентскую гонку своего брата и, согласно Town & Country, он проводил мероприятия и сбор средств в Миллбруке для своего брата и других республиканцев.

Как писал “источник”, президент США Дональд Трамп во время своего выступления не стал отвечать на вопрос одного из журналистов. Когда представитель прессы продолжил неудобную тему, лидер США просто развернулся и ушел с трибуны.