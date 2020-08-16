В Украине более 1 600 новых случаев коронавируса: статистика по областям

По состоянию на сегодня, 16 августа, в Украине зафиксировано 1 600 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
Таким образом, всего в стране уже 91 356 заболевших COVID-19.
На данный момент болеют 41 882 человека.
За это время, к сожалению, умерло 2 044 заболевших, выздоровели – 47 430.
Ситуация с коронавирусом по областям Украины:
Дополняется…
Как писал “источник”, в одесских больницах уже нет свободных мест. Для того, чтобы попасть в них больному человеку, нужно “выбить” себе место.