В Украине более 1 600 новых случаев коронавируса: статистика по областям

По состоянию на сегодня, 16 августа, в Украине зафиксировано 1 600 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Таким образом, всего в стране уже 91 356 заболевших COVID-19.

На данный момент болеют 41 882 человека.

За это время, к сожалению, умерло 2 044 заболевших, выздоровели – 47 430.

Фото: СНБО

Ситуация с коронавирусом по областям Украины:

Дополняется…

Как писал “источник”, в одесских больницах уже нет свободных мест. Для того, чтобы попасть в них больному человеку, нужно “выбить” себе место.