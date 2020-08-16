Море штормит, но туристам это не мешает: украинец показал интересное видео из курортной Кирилловки

На пляжах Кирилловки практически пропали медузы.

Об этом в своем YouTube-блоге рассказывает “Дружна семья”.

Муж и жена, которые появляются в кадре, рассказывают, что с начала лета здесь все поменялось.

На пляже у берега образовалась небольшая коса, а море “ушло” чуть в даль. Вода в море теплая, приятная для того, чтобы плавать. Неприятный запах от медуз пропал.

При этом море немного штормит, но это не мешает туристам плавать.

Как писал “источник”, в Азовском море возле курортного города Бердянска на поверхности воды медузы образовали настоящий “остров”, через который с трудом проплывает лодка.