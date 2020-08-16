Украинка родила 17-го ребенка и рассказала, как справляется со всем – ей 41 год

В Волынской области женщина родила своего 17-го ребенка. Случилось это в Любешовском районе.

Об этом пишет издание t1.ua.

Прежде чем стать мамой-героиней, Галина и сама росла в многодетной семье. Правда, она была всего седьмой (и младшей). Галин муж Виктор рос в семье, где воспитывалось только трое детей. Поэтому когда в 1997 пара поженилась и поселилась в селе Седлище, то даже представить не могла, что через 20 лет они станут самыми многодетной семьей Любешевского района.

“Нашего первенца я родила в 19-ть. И потом через каждые год-полтора семья пополнялась на детей. Теперь старшим моим детям уже 22 и 21 год. Самому младшему было два с половиной года. Ну а сейчас Бог подарил уж 17-го ребенка. Ее назовем Лианой”, – рассказывает Галина.

Галина с дочкойФото: t1.ua

По ее словам, когда все дети были маленькими и не могли друг друга нянчить, приходилось тяжело. Плюс ко всему, тогда Галина с мужем только строили свой дом. Но им помогала мама. А уж когда дети подросли, когда ручной труд заменила техника, то вообще стало легче, говорит Галина Денисовна.

“Просто у меня очень хороший муж. Можно сказать – золотой! Поэтому я, например, вообще не работаю на огороде. Не знаю даже, где что растет и когда сходит, – всем этим занимается муж. Мои же обязанности – ухаживать за детьми и домом: есть наварить, одежду постирать, в доме убрать. Чтобы все дети были чистенькие, стиральная машинка, бывает, работает по шесть раз в день. Если кручу голубцы – то на литров 12-ть. Когда готовлю блины, то замешиваю ведро теста. А вот борщ у нас не очень: сварю литров семь, все наедятся, да еще и собаке хватит”, – рассказывает женщина.

Впрочем ежедневные домашние хлопоты настолько приятные для Галины, что она их и работой не считает. Говорит: главное – чтобы все были здоровы.

“Тяжело приходилось только тогда, когда дети болели. Особенно, как в двухмесячном возрасте заболела коклюшем одна из наших дочерей. Когда эта болезнь поражает таких маленьких детей, это очень опасно. Поэтому полгода я жила в состоянии постоянного напряжения, тревоги, даже отчаяния. И каждый раз, когда нервы не выдерживали, а сердце разрывалось, я складывала руки в молитве. Я молила Бога спасти мою дочь. И Господь услышал мои слова, помог выздороветь. Дочери уже четыре года. И я благодарю Всевышнего за его милость”, – рассказывает она.

С 17-тым ребенком, которая появилась на свет в последние дни июля, тоже не все было просто. У Галины были определенные нюансы со здоровьем, из-за которых женщина обследовалась. Но все прошло хорошо.

Сейчас Галину и новорожденного дочь ждут муж, дети и даже двое внуков.

Как писал “источник”, под Одессой полицейские объявили подозрение мужчине, который ударил ребенка и посадил его на цепь.