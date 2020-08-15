Уран вошел в ретроградную фазу – что ждать знакам зодиака до января 2021 года

С 16 августа 2020 года по 10 января 2021 года, Уран находится в фазе ретроградного движения в знаке Тельца.

Об этом сообщает астролог Марина Скади на своем YouTube-канале.

Этот период можно использовать для долгожданных и значительных перемен в жизни. Энергия Урана влияет на мировую политику и циклы. Большое значение имеет коллективная деятельность, взаимодействие с единомышленниками.

Но также ретроградное движение будет иметь влияние на каждого человека, рожденного под определенным знаком Зодиака:

Овен

Этот период для вас не будет простым. Но как только он закончится – ждите приятных перемен. Пока следует направить свою энергию на отложенные и незаконченные дела. Вероятно, что вам придется с некоторыми ситуациями мириться. Но постарайтесь не упустить шанс для новых открытий и свершений.

Телец

Уран совершает движения в знаке Тельца. Потому для вас возможны новые открытия, когда вы узнаете себя с другой стороны. Ваша внутренняя сила позволит кардинально изменить жизнь. Но не расслабляйтесь, вам придется хорошенько поработать.

Близнецы

Вы сможете стать частью коллектива и донести до большого количества людей свою точку зрения. Вы ощутите свободу.

В этот период Близнецы могут стать перед выбором – жить ли в городе или в сельской местности.

Рак

К началу следующего года вы сможете получить признание или положение лидера. Вы получите шанс увидеть свой прогресс, а также возможность все изменить. Среди других возможностей: шанс найти друзей, вступить в группы, занять более благоприятное или престижное положение – либо с помощью друзей, либо в связи с ними.

Лев

Все неприятности и препятствия не зря – они научат вас многому, сможете их преодолеть. Не сбивайтесь с пути и идите к своей цели, даже, если порой это будет сложно. Вам надо подготовится к борьбе за свою лидерскую позицию.

Дева

Уделите в этот период внимание своему развитию, если у вас есть цель. Также вас могут ожидать приятные неожиданности.

Весы

Вас могут ждать расставание или перемены. Вы можете взбунтоваться и начать двигаться в другом направлении.

Скорпион

Ваше душевное состояние сможет подтолкнуть к разным действиям. Это поможет переосмыслить ситуацию и посмотреть на все с другого ракурса. Возможно, вы пойдете совсем иным путем.

Стрелец

У вас есть шанс проявить свой творческий потенциал или стать формальным лидером. Стрельцы получат новые возможности, если будут проявлять активность и будут находится в кругу единомышленников.

Козерог

Горизонт расширится, и перед Козерогом откроется новая жизнь, к которой он стремился от всего сердца. Преодолевайте препятствия и вы сможете приблизится к мечте.

Особенно благоприятным будет этот период для деятельности, которая в основе имеет что-либо необычное и эксцентричное. Некоторые представители этого знака смогут добиться внимания и признания.

Водолей

Данный период принесет вам серьезные изменения в жизни. Знаменует период важной реорганизации ваших дел, интересов, сферы самореализации. Также, возможны расставания, разлуки, разводы и разрывы дружеских отношений.

Если вы сможете быть сильным, то устоите перед неприятностями.

Рыбы

Для вас этот период окажется длительным и важным. Может принести неординарные события, способствует исследованиям, поиску оригинальных решений, внедрению уникальных технологий и методов в выбранной вами области.

Вы обретаете большую свободу действий. Встречи с новыми людьми, вдохновенный труд, внезапно открывшиеся перспективы, способствуют успеху.

Как сообщал “источник”, в середине лета Bселенная приготовила зодиакальным представителям не самый простой выбор. Некоторым знакам придется принять очень важное решение в своей жизни.