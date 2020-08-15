Минздрав напомнил студентам правила проживания в общежитиях во время карантина

Минздав напомнил правила для жителей, посетителей и администрации общежитий – все обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В первую очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19.
Так, правила пребывания и проживания в общежитии следующие:
- На входе должны быть информационные материалы о профилактике COVID-19;
- Место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками;
- Жители должны находиться вне комнатами только в респираторе или защитной маске;
- Посетителям должны делать ежедневный температурный скрининг бесконтактным методом;
Сообщается, что владельцы и администрация должны обеспечить:
- наличие пятидневного запаса СИЗ и их использование работниками общежития;
- постоянное наличие мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;
- влажную уборку;
- дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа;
- централизованный сбор СИЗ;
- контроль за использованием СИЗ вне комнат;
- медицинское наблюдение, доставку всего необходимого тем, кто находятся на самоизоляции в общежитии;
- ограничение массовых собраний работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.
Ранее “источник” сообщал, что по состоянию на субботу, 15 августа, в Украине обнаружили 1847 новых случаев коронавирусной инфекции.