Минздрав напомнил студентам правила проживания в общежитиях во время карантина

Минздав напомнил правила для жителей, посетителей и администрации общежитий – все обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В первую очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19.

Так, правила пребывания и проживания в общежитии следующие:

На входе должны быть информационные материалы о профилактике COVID-19;

Место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками;

Жители должны находиться вне комнатами только в респираторе или защитной маске;

Посетителям должны делать ежедневный температурный скрининг бесконтактным методом;

Сообщается, что владельцы и администрация должны обеспечить:

наличие пятидневного запаса СИЗ и их использование работниками общежития;

постоянное наличие мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах;

влажную уборку;

дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа;

централизованный сбор СИЗ;

контроль за использованием СИЗ вне комнат;

медицинское наблюдение, доставку всего необходимого тем, кто находятся на самоизоляции в общежитии;

ограничение массовых собраний работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.

Ранее “источник” сообщал, что по состоянию на субботу, 15 августа, в Украине обнаружили 1847 новых случаев коронавирусной инфекции.