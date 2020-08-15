Под Житомиром произошел пожар в храме

В субботу, 15 августа, около 4 часов утра возник пожар в костеле – католическом храме в городе Малин Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Костел находится в 100 м от подразделения пожарно-спасательной части. Пожарные заметили дым в здании двухэтажного кирпичного храма. Он шел из-под части крыши и окна на втором этаже, где находилось подсобное помещение. Работник храма пытался потушить пожар огнетушителем, но у него это не получалось.

Существовала угроза быстрого распространения огня по всему зданию, размеры которого 23х12м, а также на рядом расположенную детскую спортивную школу. Поэтому бойцы ГСЧС вызвали пожарные расчеты.

Сначала пожарные локализовали пламя, а через два часа пожар был полностью ликвидирован. Им удалось спасти большую часть крыши и молитвенный зал. Огнем уничтожено 20 кв.м кровли и имущество в двух подсобных помещениях на первом и втором этажах.

Причина возникновения пожара, а также все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщал “источник”, 10 августа, поздно вечером в селе Приморское в Одесской области произошел сильный пожар.