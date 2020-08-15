Мы солидарны с вами: украинские актеры поддержали протестующих в Беларуси

Артисты и сотрудники киевского драматического театра “Актер” выразили свою поддержку протестующим в Беларуси и призвали власть прекратить применять силу против людей.

Актеры, среди которых народный артист Украины Алексей Вертинский и жена Сергея Михалка из “Ляписа Трубецкого” Светлана Зеленковская, записали видеообращение и выложили его на странице театра в Facebook.

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“Мы обращаемся к нашим коллегам, зрителям, белорусским братьям и сестрам, которые восстали против авторитарного режима, политических репрессий, нечестных выборов и насилия. Весь мир наблюдает грубое нарушение силовыми структурами прав человека. Рядом с нами страдают борясь за свои права и свободы наши соседи”, – говорится в ролике.

Актеры отметили, что еще недавно в Украине мы переживали похожие события, защищая светлое будущее.

“Народ Беларуси имеет право на свободные демократические выборы и мирный протест. Мы поддерживаем его в попытках борьбы за эти права. Каждый избитый, травмированный, униженный человек, каждый погибший вызывают у нас возмущение. Верим, что белорусы смогут это изменить. Мы солидарны с вами. Боритесь – поборите!”, – обратились актеры к белорусам.

Украинцы также призвали власти Беларуси “прекратить совершать насилие против своего народа”.