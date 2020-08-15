Тюлененок приплыл к людям и начал обнимать их

Тюлененок не только не побоялся подплыть близко к купающимся людям, но и обнял одного из них.

Забавное видео опубликовал “Ридус”.

Как видно на кадрах, детеныш тюленя подплыл к парню, “обнял” его своими ластами и умильно прижался мордочкой. Парень был очень тронут доверием и дружелюбием малыша и обнял его в ответ.

Однако его восторг оценили не все пользователи. Некоторые сочли, что обниматься с тюленем, даже маленьким, опасно.

“Я бы не стала постороннего тюленя жамкать. Мало ли, всё-таки они хищники. Но претендент на премию Дарвина может себе это позволить”, “Тюлень — это хищное животное. Так беспечно относится к ним явно не стоит”, “Главное, чтобы за ним не приплыла касатка“, – пишут комментаторы.

Ранее “источник” рассказывал, что Фотограф Йохан Сиггесон посетил местные пляжи Норфолка (Британия), где заснял милейшего тюлененка, который нежится на солнце и охотно позирует перед объективом.