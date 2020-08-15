В небе над оккупированным Крымом заметили украинский флаг

В субботу, 15 августа, над оккупированным Россией Крымом запустили в небо флаг Украины.

Об этом сообщает бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух на своей странице в Facebook

Флаг привязали к черно-красным воздушным шарам. Судя по снимку, его на горке запускали в небо около 10 человек.

“Друзья! Побратимы! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила!!! Украина победит!!!” – написал Балух в комментарии под своим постом и опубликовал фото.

Как ранее сообщал “источник”, 21 июля в небе над Донбассом патриоты запустили флаг Украины, привязанный к желто-голубым воздушным шарам. Автор публикации сообщил, что оккупанты 20 минут пытались расстрелять украинский флаг в небе из стрелкового оружия.