Тина Кароль поделилась архивным фото с мужем – Евгению Огиру могло исполниться 40

Украинская певица Тина Кароль поделилась трогательной публикацией в день рождения ушедшего из жизни мужа Евгения Огира – 14 августа продюсеру могло исполниться 40 лет.

Так, в Instagram Stories исполнительницы появилась черно-белая фотография из личного архива, на которой она оставила важные слова. “Мой мир. Всегда 33. Всегда с нами. Учитель, наставник, навеки проводник. Женя. Твой день”, – написала Тина.

Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года в одной из больниц Киева, не дожив до своего 33-летия несколько месяцев. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Состояние продюсера оценивалось как тяжелое, бессильными оказались и зарубежные специалисты.

С тех пор как певица похоронила мужа, она так и не вышла замуж. Всю свою любовь и тепло артистка дарит только одному мужчине – их совместному сыну Вениамину. Сегодня мальчику 11 лет и он живет и учится в Великобритании.

Сын Тины Кароль растет настоящей копией своего отца и каждый день напоминает ей о погибшем муже.

“Веня – копия отца. В характере, поведении, чертах лица. Я всегда вижу своего мужа перед собой. Настолько они похожи, что порой щемит сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь”, – рассказывала ранее певица.

Тина Кароль с сыном ВениаминомФото: facebook.com/tina.karol