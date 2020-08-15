Астрологи назвали 4 знака зодиака, способные создать окружающим большие проблемы

Некоторые представители знаков зодиака способны свести с ума кого угодно, не попадитесь в их сети.

Об этом сообщает ресурс slovofraza.com.

Овен

У рожденных под этим знаком масса положительных качеств. Но есть и такие, что могут навредить. Например, проблемой станут неожиданные вспышки гнева. Такая проблема возникает из-за неумения контролировать эмоции.

Может спугнуть окружающих и спонтанность Овнов. Особенные хлопоты это доставляет самым близким людям.

Рак

Совет окружающим – берегите свою нервную систему рядом с Раками. Они прекрасные друзья и семьянины, но их эмоции, которые зашкаливают, могут подпортить взаимоотношения. Это может перекрыть чувствительность Раков, которые способны к жертвенности и сопереживанию. Но им легко войти в депрессию, которой они могут “заразить” и окружающих.

Также представители этого знака крайне обидчивы, их задевает критика. Они способны изводить родных, чтобы получить желанное или же проучить вас. Раки способны создать проблему на пустом месте.

Bесы

Сильная сторона – взвешенность и отсутствие конфликтности. Но не все так прекрасно, представители этого знака могут стать главным раздражающим фактором.

Их стремление держаться от конфликта подальше приводит к тому, что Весы себя подавляют, накапливая обиду, хотя могут высказаться и решить этот вопрос раньше.

Скорпион

Ни для кого не секрет, что этот знак является проблематичным. Они могут заставить содрогнуться вас намеренно, играя на нервах. Скорпионы настоящие профессионалы в манипуляциях. Дело усложняет то, что они от природы разбираются в психологии и могут “надавить на больной мозоль”.

Скорпионы практически любого могут заставить пойти на уступки, подстроить под себя и получить желаемое. Этот знак зодиака самый мстительный из всех.

Как сообщал “источник”, астролог Bасилиса Bолодина рассказала, какие четыре знака зодиака 10-20 августа ждет удача и завершение черной полосы.