Чак Норрис обратился к “Лукашенко-таракану” и пообещал, что заставит его плакать

Американский актер Чак Норрис обратился к Александру Лукашенко и пообещал, что заставит его плакать, если тот не прекратит насилие в стране. В своем обращении герой боевиков называет политика “Сашей ноль процентов” и “Мистером тараканом”.

Ролик опубликован на YouTube. “Всем привет! Чак Норрис здесь. Я бы хотел сказать пару слов Саше по кличке “Саша ноль процентов” и “Мистер таракан”. Ты знаешь, когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать”, – заявил актер.





Скорее всего, видео записано через сервис Cameo, на котором знаменитости за определенную плату записывают видеообращения с указанным текстом.