Молодой отец влип в скандал из-за издевательств над младенцем – размахивал им, как куклой

В сети пользователей шокировал ролик, где мужчина жестоко обращался со свои двухмесячным ребенком.

Видео опубликовал отец младенца на своей странице в Instagram.

Парень в кадре держит за ногу свою дочку и мотыляет ею, словно куклой. Видео было снято в Ажекском экопарке в Сочи (Россия).

Подписчиков шокировало такое поведение молодого папы. Но некоторые подумали, что это просто кукла. Другие же, кто знает семью, написали, что он регулярно ведет себя так с дочерью.

Инцидентом заинтересовалась полиция, пишет ресурс “Ясно”.

“По опубликованному в Сети видео проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего”, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Известно, что девочка родилась 24 июня. Родители назвали ее Шуткой. Свидетельство о рождении ребенка ее папа также опубликовал в соцсети.

“В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для дачи объективной правовой оценки произошедшему, изучения условий жизни и воспитания малолетнего и принятия процессуального решения”, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал “источник”, в российском городе Новокузнецк родители назвали сына Ковид в честь коронавируса COVID-19 – такая новость появилась на ряде российских сайтов и буквально взорвала сеть, но вскоре оказалось – это шутка.