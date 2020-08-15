Ученые заявили о сенсационной находке с изображением богинь Древнего Рима

В Германии археологи нашли сенсационную находку – древнеримский колодец с изображением трех богинь.

Об этом сообщает DW.

Раскопки проводились недалеко от города Кельн. Там в угольном карьере ученые обнаружили колодец 15-метровой глубины с колонной Юпитера и изображением трех богинь на ней.

Ученые предполагают, что колодец находился на территории римского сельского подворья – одного из многочисленных хозяйств, снабжавших продуктами римские войска в гарнизонах и поселениях на Нижнем Рейне, численность которых в те времена достигала 30 тысяч человек.

Колодец украшала 5-метровая колонна, на которой восседал древнеримский бог Юпитер на своем троне. На основе анализа найденных фрагментов древесины, осколков керамики и нескольких монет, ученые сделали вывод, что колодец использовался примерно между II и V веком нашей эры. Большинство таких колодцев использовалось здесь римлянами где-то до третьего века нашей эры.

Колонна Юпитера была обнаружена в колодце, то есть была туда сброшена – предположительно в ходе борьбы с идолами или во время нападения одного из германских племен. Сейчас она находится на реставрации в Бонне.

Колонна была разбита на десять больших частей. От Юпитера остался только трон и нижняя часть тела, но при этом хорошо сохранились изображения трех богинь, также украшавшие колонну. Именно это составило сенсацию для ученых.

Речь идет о барельефах супруги Юпитера – богини материнства и брака Юноны; древнеримской богини мудрости и войны – Минервы; а также, как предполагают археологи, так называемой Немезиды Дианы – слившегося образа двух богинь.

Древнегреческая богиня справедливого возмездия Немезида почиталась в римской армии и считалась покровительницей гладиаторов. Диана же в римской мифологии является богиней растительного и животного мира, охоты, женственности и плодородия. При этом свидетельств культа Немезиды Дианы в Рейнской области ученые до сих пор вообще не встречали, да и на территориях всей бывшей Римской империи изображения Немезиды Дианы являются крайне редкими.

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