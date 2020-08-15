Alyosha и Тарас Тополя стали многодетной семьей – певица родила третьего ребенка

Украинская певица Alyosha поделилась радостной новостью – она снова стала мамой. Артистка подарила своему мужу, лидеру группы “Антитела” Тарасу Тополе, дочь.

О пополнении в семье счастливая мама сообщила в своем Instagram. Певица опубликовала первое фото из роддома, на котором запечатлена с супругом и новорожденной малышкой. Лицо дочери Alyosha не показала, но призналась, что девочка очень похожа на своего звездного папу.

Тарас Тополя и Alyosha с дочерьюФото: instagram.com/alyoshasinger

Известно также, что свою маленькую принцессу родители назвали Марией. Других подробностей певица не сообщила.

“Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась!. Маруся раз, два, три, калина, чорнявая дивчина…Похожа так на папу!”, – подписала снимок артистка.

Музыкант в свою очередь опубликовал похожий снимок и написал, что малышка родилась с маникюром.

“Приветствуйте Марию Тарасовну третью. Пришла в этот мир с маникюром, как и положено настоящей Леди!”, – написал Тарас Тополя.

Тарас Тополя и Alyosha стали родителями в третий разФото: instagram.com/tarastopolia