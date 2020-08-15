MARUV рассказала, сколько готова потратить на свою лакшери-свадьбу

Певица MARUV (Анна Корсун) со своим будущем мужем Александром познакомилась в стриптиз-клубе, где работала вокалисткой. Спустя короткое время после знакомства, влюбленные стали жить вместе. Позже пара тихо расписалась, не устраивая свадьбу.

С пышным гулянием супруги пока не спешат, поскольку певица хочет, чтобы все прошло на высшем уровне. “Я хочу очень пышную, дорогую лакшери-свадьбу. Поэтому на нее нужно еще заработать, – рассказала MARUV в программе “Зірковий шлях”. – Но она точно будет. Это моя мечта с детства, я свадебное платье еще не надевала”.

Анна Корсун с мужемФото: instagram.com/maruvofficial

Артистка заявила, что для проведения свадьбы ее мечты необходимо “в лучшем случае 200 тысяч долларов”.

Анна также рассказала об отношениях с мужем, который по совместительству является PR-менеджером проекта MARUV. По словам певицы, у них с Александром очень сложные характеры. Пара часто ссорится и не раз уже была на грани развода.

“В такие моменты мы ходим к психологу, – признается Корсун. – Нам так удобно, не надо что-то разбивать или долго выяснять отношения”.

В ходе интервью также была затронута тема материнства. По словам MARUV, становиться мамой она еще не готова, поскольку еще “не нагулялась”.

“Я хочу дать своему ребенку все, что могу. Для этого надо иметь статус, хороший заработок и иметь возможность хотя бы в течение полгода уделить ему внимание”, – рассказала она.

MARUVФото: instagram.com/maruvofficial

Ранее MARUV презентовала клип на трек I Want You, который был записан совместно с музыкантом Boosin. Танцевальный сингл был создан еще полтора года назад, однако увидел свет только этим летом.

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