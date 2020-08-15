В Украине археологи раскопали могилы скифских воинов и показали уникальные находки

В Полтавской области археологи нашли человеческие кости, наконечники и остатки конской сбруи.

Об этом сообщает Poltavske.tv.

Раскопки проводили в курганах скифской эпохи. Там ученые обнаружили могилы скифских воинов. Эти захоронения датируются 4-6 веком до нашей эры.

“В этих курганах похоронена элита, население скифской эпохи, которое проживало на территории Бельского городища. Обычно, понятно, что в скифское время элита – это воины, поэтому находят захоронения воинов. Достаточно часто бывают захоронения их жен”, – рассказал директор историко культурного заповедника “Бельск” Игорь Корост.

Более две тысячи лет назад здесь было совершено погребение скифского воина, со временем оно было ограблено, однако артефакты остались.

“Судя по остаткам инвентаря, оставшегося после ограбления, а именно: сагайдачный набор, несколько лепных сосудов, удила и наконечник копья – это захоронение можно относить к захоронениям окончания раннего скифского времени. Судя по всему, оно принадлежало представителю местной аристократии”, – рассказал Денис Гречко, руководитель экспедиции.

В другом из захоронений нашли человеческие останки, удила, псалии, нахрапник и несколько бронзовых бляшек.

“Оно было сделано в деревянном срубе. Почти все находки нашли в грабительских ходах. Это и наконечник копья, и кости покойника. Кроме того, с южной части обнаружили небольшую тайник, где нашли остатки конской сбруи”, – сказал Гречко.

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