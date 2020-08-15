Украина снова поставила суточный рекорд по коронавирусу

По состоянию на субботу, 15 августа, в Украине обнаружили 1 847 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшие сутки в стране умерли 33 человека. Но также побороть болезнь удалось 633 людям.

Всего за время пандемии в Украине заразились COVID-19 89 719 человек. Выздоровели 46 797 пациентов. Но умерли от заболевания 2 044 человека.

Как сообщал “источник”, в Харьковской области десять человек заразились коронавирусом на свадьбе, двое из них находятся в больнице.

А во Львове от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умер водитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Марьян Сидор, который более 30 лет своей жизни отдал делу спасения людей.