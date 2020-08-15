Какой праздник 15 августа и что нельзя делать

В субботу 15 августа 2020 года православная церковь почитает память Стефана Первомученика. С этим днем в народе связано много традиций и обычаев.

Больше о традициях, приметах и запретах этого дня пишет “источник”.

История праздника

Стефан Первомученик был первым христианским мучеником, происходившим из диаспоры евреев. Стефана вместе с шестью единоверцами апостолы сделали диаконами для поддержания справедливости и порядка при ежедневной раздаче потребностей. Избрали диаконов после возмущений несправедливыми раздачами, возникших в среде христиан-евреев, приехавших из диаспоры в Иерусалим и говоривших на греческом языке. Стефан сам носил греческое имя и, скорее всего, тоже происходил из диаспоры.

Стефан не только выполнял возложенные на него обязанности, но и проповедовал слово Божие в Иерусалиме, за что был привлечен к суду и побит камнями.

Традиции и обычаи дня 15 августа

В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молились о здоровье и защите этих животных. К ним в Стефанов день относились с особым почтением. Чтобы лошадки оставались сильными, выносливыми и здоровыми, их поили из ведра, в которое бросали серебряную монету. В некоторых местах вместо ведра воду наливали в собственную шапку. Иногда воду пропускали через серебряное сито. В этот день на работу лошадей не выводили. Их кормили, мыли, вплетали им в хвост и в гриву ленточки.

Крестьяне отмечали окончание сенокосной поры. По этому поводу устраивали праздник. В поле 15 августа не выходили. Чтобы заготовленное сено уберечь от дождей, его укрывали в сеновалах-сараях. Ещё было принято косить отаву – отросшую траву.

В этот день всей семьей шли в поле, собирали травы, чтобы сплести «Степанов венок». Для его изготовления брали двенадцать трав: божьи слёзки, клевер, мята, пижма, полынь, ромашка и другие. Ещё такой венок называли – “солнце с маревами”. Его приносили домой, и вешали в красный угол под иконы. Верили, что он обладает исцеляющей и защитной силой, помогает защитить домочадцев от простудных заболеваний в холодное время года. Если в дом приходила беда или болезнь, хозяйка от венка отрывала травы и заваривала их. Считалось, что сила венка сохраняется до следующей весны.

Народные приметы на 15 августа

Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет.

Дождь на Степана сулит богатый урожай картофеля и обещает отсутствие пожаров в ближайшие месяцы.

Если северо-восточный ветер дует, то урожай зерновых будет плохим.

Какая с утра стоит погода, такая будет на протяжении 6 недель.

Новолуние в этот день – к дождливой погоде, растущая луна – к засушливой.

Пауки плетут аккуратную и маленькую паутину – к дождю.

Если кошки стены скребут когтями, то близится ненастье. Ещё такое поведение усатых-полосатых не сулит добра рыбакам. Клева в этот день не будет.

Услышать свист бурундука – к солнечному и безветренному дню.

Лягушки громко квакают – к дождю. Если кваканье резко прекратилось, то утром могут быть заморозки.

Что можно и чего нельзя делать 15 августа 2020 года

В этот день косят отаву – траву, которая выросла на земле после скоса. Собирали спелые яблоки и сливы, а также поздний урожай вишни. Чтобы урожай не испортился, в этот день прятали сено от непогоды.

В Степанов день ни в коем случае нельзя обижать животных. К ним стоит проявлять особое внимание. Если у вас нет лошади, погладьте кошку. В этот день лучше отложить большие дела на другой день, а вот планы можно строить. Также не разрешается ругаться. А еще стоит воздержаться от уныния.

Как сообщал “источник”, 14 августа в 2020 году начался Успенский пост, который заканчивается в четверг 27 августа праздником Успения. Весь этот промежуток времени желательно посвятить молитвам и избегать споров с родными и близкими.