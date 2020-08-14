В реке специальными сетями поймали крокодила-“демона” – его размеры впечатляют

На прошлой неделе жители деревни на островах Бангка-Белитунг в Индонезии поймали крокодила длиной более 4 метров и весом около 500 кг. По словам местных жителей, рептилия терроризировала их и накануне напала на нескольких человек.

Об этом сообщает Daily Mail.

Крокодила поймали сетями с острыми лезвиями в реке Кайюбеси. Через два дня в неволе животное скончалось от истощения. Жители отказались передать тело защитникам животных. Они заявили, что эта рептилия — крокодил-демон, и деревня будет проклята, если его похоронят в другом месте. Более того, жители настаивали, чтобы голову крокодила и остальную часть туши закопали отдельно.

Для того, чтобы перенести тело от реки к полю, понадобился бульдозер.

В агентстве по сохранению ресурсов пытались договориться с жителями о том, чтобы перевезти крокодила в другое место, однако те наотрез отказались по религиозным соображениям.

По оценкам зоологов, рептилии было около 50 лет, а в его пасти не было зубов. Перед захоронением местные жители провели специальный ритуал с отрезанием головы рептилии.

Как сообщал “источник”, в России на Сахалине отдыхающие нашли на берегу тушу неизвестного морского животного. Существо с клювом на морде достигало в длину несколько метров и напоминало маленького дельфина.