Дикий медведь устроил забавный “танец” – видео его развлечений взорвало сеть

В сети показали, как черный медведь “танцевал”, стараясь снять висящую на дереве кормушку для птиц.

Забавные кадры опубликованы на YouTube-канале ViralHog.

Они были сняты летом 2019 года в поселке Савона, Нью-Йорк, США.

На видео медведь пришел к дому, стоящему в лесу. На одной из веток, достаточно высоко, висела кормушка для птиц. Косолапый попытался ее достать. Поднявшись на задние лапы, он кружил под деревом, его движения были похожи на танец.

Поняв, что так ничего не получится, медведь начал прыгать и в конце концов смог стянуть банку с ветки. После этого он с аппетитом ел ее содержимое. Комментаторы предположили, что в кормушке были орехи.

“Записано с нашего заднего крыльца в Савоне, штат Нью-Йорк. Я впервые вижу, как медведь кружится и прыгает! Я думаю, у него немного закружилась голова!”, – прокомментировал кадры автор.

Как сообщал “источник”, семья, отдыхавшая в отдаленном лесу Мэриленда, рассказала, что внезапно к пикнику решил присоединиться черный медведь, который попросил еды.