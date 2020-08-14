Девушка получила права с фотографией стула – ошибку высмеяли яркими фотожабами

В сети высмеяли ситуацию с американкой Джейд Додд, которая получила водительские права с фотографией стула.

Фотожабы опубликовали на ресурсе Twizz.

Такую ошибку допустили в Центре обслуживания водителей. Но владелица прав успела опубликовать фотографию удостоверения в Facebook.

История мгновенно разлетелась в сети, а пользователи начали придумывать яркие фотожабы, чтобы повеселиться.

Сама девушка тоже посмеялась и рассказала, что веселее всего было ее боссу.

“Я была на работе, и он указал на стул у двери своего кабинета и сказал: “О, а я думал, что это ты, я даже помахал ему сегодня утром”. Я сказала, спасибо”, – поделилась Джейд.

А один ее коллега обещал повесить фото прав со стулом вместо Джейд в рамку на стене в офисе.

Как сообщал “источник”, 17 июля в Украине вступили в силу новые правила получения водительского удостоверения.