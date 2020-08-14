В Минске протестующие пришли к Дому правительства – людей море

В пятницу, 14 августа, в Минске (Беларусь) тысячи людей вышли на митинг к Дому правительства.

Видео акции публикуют на YouTube.

Работники Минского тракторного завода вышли из здания и пошли на проспект Независимости. Там к ним присоединились и другие люди. Все вместе они направились к Дому правительства.

Большая колона людей с флагами и транспарантами пришла к зданию, где они стали напротив силовиков. Люди аплодировали и скандировали: “Уезжай”.

Отметим, что также к демонстрантам присоединилась Мария Колесникова, лидер штаба объединенной оппозиции.

В то же время очевидцы сообщают о передвижении техники, в том числе водометов, которая движется к центру Минска.

Как сообщал “источник”, молодой военный снял видео из казармы и рассказал, что военных в Беларуси вооружают боевыми патронами.