Очень волновался: Никита Добрынин рассказал о сюрпризе для любимой, который он сделал на свадьбе

Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли долгожданную свадьбу, которую не раз приходилось переносить из-за карантина. Сказочный праздник прошел 12 августа в столичном ресторане с видом на Днепр – влюбленные обменялись супружескими обетами на фоне вечернего Киева. На торжестве не обошлось и без сюрпризов.

Герой “Холостяка-9” подготовил любимой песню, которую исполнил сам. В интервью СТБ ведущий признался, что очень волновался, ведь впервые пел на публике.

Свадьба Никиты Добрынина и Даши КвитковойФото: instagram.com/nikitadobrynin

“Мне очень хотелось подарить Даше песню, даже невзирая на то, что я не певец и не обладаю супервокальными данными. Написать песню мне помог мой друг-музыкант. Для меня это очень личная история. Наша история с Дашей. Честно говоря, я очень волновался. И когда записывал, и когда слушал ее и, особенно, когда сегодня пел ее на сцене”, – поделился Добрынин.

Даша призналась, что знала, что Никита готовит ей сюрприз, но что это будет песня она узнала только на свадьбе.

“Он постоянно исчезал. Я его еще просила: Никита, давай, чтобы не было так, что ты мне приготовил сюрприз, а я тебе – нет. Но, видите, как получилось. Но он молодец, это очень круто!”, – рассказала Квиткова.