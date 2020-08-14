На Луганщине начали работу территориальные избирательные комиссии

Постановлением Центральной избирательной комиссии от 10 августа 2020 № 172 на территории Луганской области образовано 13 территориальных избирательных комиссий (ТИК). Среди них 4 районных комиссии и 9 городских комиссий. Все они провели свои первые заседания.

Об этом информируют представители ОПОРЫ из Луганской области.

Так, к районным ТИК относятся Сватовская, Северодонецкая, Старобельская и Счастьенская районные комиссии (образованные в соответствии с новым административно – территориальным делением Луганской области).

К городским – Горская, Кременская, Лисичанская, Попаснянская, Рубежанская, Сватовская, Северодонецкая, Старобельская и Счастьенская городские территориальные избирательные комиссии.

Наибольшую представленность в комиссиях имеют 6 партийных структур. Так, во всех ТИК на территории региона представлены такие политические партии, как «Слуга народа», Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Оппозиционная платформа – за жизнь», «Европейская солидарность», «Солидарность женщин Украины» и «За Будущее» .

Гендерное соотношение в составе комиссий преобладает в пользу женщин. Так, среди 234 членов ТИК представленность женщин составляет 187 человек, тогда как мужчин – 47. В процентном соотношении это 80% и 20% соответственно.

Так, в разрезе ТИК это выглядит следующим образом:

Таким образом, наиболее гендерно сбалансированной является Старобельская районная ТИК. Зато Кременская городская ТИК имеет наибольшее количество женщин.

Примерно такая же гендерная картина складывается в ходе анализа руководящего состава комиссий (в качестве лиц, входящих в руководящий состав определен председателя ТИК, его заместителя и секретаря). В частности, в руководящем составе комиссий представлено 28 женщин, что составляет 72% и 11 мужчин – 28% соответственно. В основном, сохраняется соотношение 2 женщины / 1 человек. Исключением является Горская городская, Рубежанская городская и Старобельская городская ТИК, где руководящий состав на 100% укомплектован женщинами (по 3 человека), а также Старобельская районная ТИК, где соотношение 2/1 в пользу представителей мужского пола.

12 августа 2020 все территориальные избирательные комиссии Луганской области провели первые заседания, члены комиссий приняли присягу. Эксцессов и конфликтных ситуаций, которые могли бы повлиять на работу комиссий, зафиксировано не было. Однако, по сообщениям представителей ОПОРЫ на местах, значительная часть членов комиссий не имеет опыта работы в избирательных комиссиях такого уровня.

«Как правило, такая ситуация свидетельствует о ряде прогнозируемых замен в составе комиссий, которые следует ожидать в ближайшее время. Впрочем, этот процесс находится полностью в рамках правового поля », – отмечает Алексей Кормилецкий, координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Луганской области.

Наряду этим, первые заседания также провели и те избирательные комиссии, где проведение выборов признано невозможным в соответствии с Постановлением ЦИК № 161 от 8 августа. Согласно ей, невозможно провести выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей