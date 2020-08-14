На протестах в Беларуси мужчина получил ранение в голову – медики “бьются” за его жизнь третий день

В военном госпитале Минска врачи борются за жизнь 43-летнего Геннадия Шутова. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

Об этом сообщает TYT.BY. новости.

Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, как считают люди, с которыми говорили родные Шутова, сделан с крыши здания.

Геннадия Шутова его родные не могли найти двое суток. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. К нему в палату уже пустили старшую дочь Людмилу. Женщина очень подавлена, говорит, что у отца огнестрельная травма, “повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза”.

“Отцу сделали несколько операций, но пулю не вытащили. Возможно, она резиновая — и рентген ее не видит, объясняют врачи. Так что она может быть еще внутри, — рассказала Людмила. — Отец без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких”.

В МВД Беларуси сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из табельного оружия на поражение. По данным милиции, есть раненый. Имели ли они в виду Геннадия Шутова, неизвестно.

Как уточнили в милиции, силовики стреляли на поражение для защиты жизни и здоровья сотрудников от “группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках”, когда тех не остановили предупредительные выстрелы вверх.

Как сообщал “источник”, задержанные в Беларуси участники протеста рассказали о своем задержании и условиях, в которых их содержали, над ними зверски издевались силовики.