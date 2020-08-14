“Скоро станет некого считать”: в сети прокомментировали замалчивание результатов “переписи” в ОРЛО
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Оккупанты на временно неподконтрольной территории Луганщины уже несколько раз переносили оглашение результатов так называемой “переписи населения”, которая состоялась еще в октябре 2019 года. Теперь назван новый срок – 30 сентября 2020 года. В социальных сетях уверены, что данные скрываются не просто так, ведь оккупационным “администрациям” они давно известны.
Источник уверен, на временно неподконтрольной территории Луганщины проживает не более миллиона человек.