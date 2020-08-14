“Скоро станет некого считать”: в сети прокомментировали замалчивание результатов “переписи” в ОРЛО

Оккупанты на временно неподконтрольной территории Луганщины уже несколько раз переносили оглашение результатов так называемой “переписи населения”, которая состоялась еще в октябре 2019 года. Теперь назван новый срок – 30 сентября 2020 года. В социальных сетях уверены, что данные скрываются не просто так, ведь оккупационным “администрациям” они давно известны.

“Почему же не говорят правду людям? Дотянули до момента, когда статистика станет просто не актуальной. Такая статистика, как данные о количестве и качестве населения, очень быстро устаревают. Особенно в нынешней ситуации… Пустующие улицы и дома, полупустые торговые центры, закрытые шахты и едва тлеющие заводы. Понятно, что ничего хорошего социологи не выяснили. А через год после исследования ситуация еще усугубится. До того, что скоро станет некого считать – граждане республики не хотят быть ее гражданами. Они получают паспорт ЛНР, лишь чтобы стать в очередь за российским паспортом. Все понимают, что ничего хорошего здесь, несмотря на заявления власти о «процветании», в ЛНР их не ждет. Кто останется здесь, как только появится возможность выехать и жить лучше? Те, у кого пожилые родители, которые уже не вынесут переезда и новой жизни, или те, кто хочет получить честно заработанное, которое ему задолжало предприятие?”, – пишет в телеграмм-канале источник “Донбасский кейс”

Источник уверен, на временно неподконтрольной территории Луганщины проживает не более миллиона человек.