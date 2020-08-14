Для абитуриентов из Донбасса и Крыма продлили срок вступления в вузы на бюджет

В этом году для абитуриентов, поступающих в вузы из временно оккупированных Донбасса и Крыма, продлили срок вступления на бюджет до 23 октября.

Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко, передает Громадське

Он отметил, что абитуриенты с оккупированных территорий должны подать министерству сигнал о желании учиться в украинских вузах.

«Самая главная особенность для этих детей — это то, что они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал, что они хотят учиться в Украине. Средствами официальной почты, электронной, средствами неофициальным — через Viber, Telegram, Facebook. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать», — рассказал заместитель.

Поступающие с неподконтрольных Крыма и Донбасса с этого года могут вступать ко всем вузов без сдачи ВНО.

Для других абитуриентов 13 августа начался прием электронных заявлений для поступления в учреждения высшего образования на бакалавриат.

Если вы выбрали творческий конкурс или сдаете вступительные экзамены вместо ЕГЭ, то все заявки нужно подать до 16 августа. В остальных же времени — до 22 августа.

Узнать, зачислили ли вас на бюджет, вы должны не позднее 27 августа. После этого в 18:00 31 августа нужно выполнить требования к зачислению (т.е. подать оригиналы документов). А уже само зачисление состоится 5 сентября.