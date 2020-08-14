На популярном украинском курорте заметили редкий суперкар – стоит 200 тыс. долларов

В Одессе заметили шикарный автомобиль – суперкар McLaren, стоимость которого – около 200 тыс. долларов.

Фото редкого гостя на улицах Украины опубликовали в Instagram vehicles.exclusive.

“Скромный одесский дворик. McLaren 570S”, – подписали фото.

Премьера нового спортивного купе McLaren 570S, ставшего третьим в линейке Sport Series, состоялась в 2014 году в Нью-Йорке.

Автомобиль оснащен 3,8-литровым двигателем twin-turbo, дефорсированным до 570 “лошадей” (600 Нм).

На разгон с места до сотни McLaren 570S тратит 3,2 секунды, а до 200 км/ч ускоряется за 9,5 сек. Максимальная скорость автомобиля достигает 328 км/ч.

Как сообщал “источник”, 12 августа вечером во Львове загорелся автомобиль класса “люкс” Maserati Quattroporte.

Добавим, на днях в Одессе заметили редкий американский автомобиль Chrysler Prowler, который либо половину жизни провел в частной коллекции, либо был ввезен совсем недавно, ведь ранее этот экземпляр никто не видел.