В Киеве водитель “спрятался” от автовидеофиксации – наказания долго ждать не пришлось

В Киеве заметили очередного нарушителя ПДД, водитель транспортного средства закрыл номера своего авто черной пленкой.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Камеры видеофиксации нарушений ПДД зафиксировали автомобиль за превышение скорости, на Чоколовском бульваре столицы он двигался со скоростью 78 км/ч, где разрешено 50 км/ч

Видимо, водитель надеялся, что камеры не узнают его, однако система распознала номерной знак и водитель получил штраф.

Для него это не первое наказание, еще в июне водитель этого авто Toyota Camry нарушил скоростной режим, его зафиксировали камеры автоматической фиксации в Киеве – мост Северный, скорость 85 км/ч за разрешенных 50 км/ч. Мужчине поступил штраф, который он оплатил.

Отметим, что за любые манипуляции с номерными знаками предусмотрена ответственность – за ч.6. 121 КУоАП (штраф 170 грн, а за повторность нарушения штраф 255 грн или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового).

Как сообщал “источник”, на дорогах Киева начали работать 20 камер автоматической фиксации правонарушений. Они измеряют скоростной режим движения и в случае выявления правонарушения автоматически фиксируют его.

Ранее в сети показали интересную сделку владельца автомобиля Skoda, который решил обмануть камеры видеофиксации нарушений ПДД на дорогах и заклеил одну из букв на госномере автомобиля.