“Скоро будем пешком переходить с одного берега на другой”: Исаковское водохранилище в ОРЛО катастрофически обмелело. ФОТО

Живописное Исаковское водохранилище, расположенное на временно неподконтрольной территории Луганщины, мелеет на глазах. Свежие фотографии опубликовали в одно из алчевских групп в соцсети.

Побродили по берегу Исаково. Там, где раньше была вода, теперь можно спокойно гулять красивым теплым летним вечером, – сказано в сообщении.

Местные жители сокрушаются: если не предпринять меры для прекращения обезвоживания водоема, то он в скором времени просто исчезнет.

Также в социальных сетях считают, что причиной обмеления Исаковского водохранилища является остановка откачки шахтных вод.

Напомним, ранее мы неоднократно сообщали о проблеме Исаковского водохранилища и реки Белой. Более того, обмельчание водоемов в ОРЛО в результате бездумной деятельности оккупантов приобретает черты экологического бедствия.