“Королева красоты” зверски отомстила бывшему парню – отхлестала цепью и сломала нос

Бывшую “Мисс США”, ставшую рестлером, обвинили в нападении из-за того, что она якобы избила своего бывшего парня цепью и сломала ему нос.

Об этом сообщает The Sun.

В Сиднее (Австралия) обвинили 34-летнюю бывшую королеву красоты Бриттани Николь Потит в нападении с причинением телесных повреждений. Как утверждает следствие, она побила собачьей цепью своего бывшего жениха, нанеся ему тяжелые травмы.

Потит переехала из Вирджинии в Австралию шесть лет назад, чтобы работать консультантом по персоналу и координатором мероприятий, а также она выступала в качестве женщины-борца в Kingdom Wrestling Entertainment.

Представ перед местным судом, женщина не признала себя виновной. В четверг, 13 августа, полицейские выдвинули ей второе обвинение в связи с тем, что она якобы сломала мужчине нос. Слушания отложены до сентября.

Три года назад Потит обвиняли в нападении на своего парня Уэйда Маккензи, что привело к нанесению телесных повреждений. Но позже обвинения были сняты.

Также сообщается, что у Потит отобрали корону “Мисс США 2012” из-за несоответствия правилам конкурса – в Facebook обнаружили пост женщины в короне королевы красоты с подписью “Мисс Алкоголик США”.

Как сообщал “источник”, ранее после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умерла сербская модель и блогер Дияна Милойкович, бывшая королева красоты (“Мисс Сербия-2009” и “Мисс Европа-2014”).