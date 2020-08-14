Забастовки в Беларуси набирают обороты – к ним присоединяются работники метро

В Беларуси третий день продолжаются забастовки на крупнейших предприятиях страны. Работники предприятий и государственных учреждений снова устроили забастовки с лозунгами “Позор!” и “Уходи!”. Они требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента.
“источник” собрал последнюю информацию о протестных акциях и забастовки в стране.
Что происходит в Беларуси сегодня
По состоянию на 9:30, в Беларуси бастуют Гродненский завод “Химволокно”, Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова, мебельная фабрика “ЗОВ” в Гродно, Белорусский металлургический завод (БМЗ), БелАЕС в Островце.
Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий “Нафтан” и предприятие химической промышленности “Завод Полимер” сегодня также вызывают руководство на разговор в 12:00.
На забастовку вышли строители БелАЭС.
Кроме того, в 12:30 к забастовке готовятся рабочие минского метро (ГП “Минский метрополитен”).
“Рабочие минского метро (ГП” Минский метрополитен “) готовятся к забастовке. От сотрудников депо до инженерных служб: движение, поставки, пути, тоннельные сооружения, тч-1 и тч-2, СТС, автоматизация, обходчики, монтеры. Их тысячи, они все разбиты на небольшие группы, смены и станции, но они едины с народом.
Пассажиры, присоединяйтесь к ним, когда начнется забастовка в 12:30! Не оставайтесь равнодушными, ожидая в вагоне изменений. Все будут выходить на своих станциях! Выходите на станциях в сторону центра города, чтобы вас было всех как можно больше рядом, но не создавайте толпу на одной из сторон дороги “, – говорится в сообщении.
На забастовку вышли работники Минских электрических сетей Острошицко-Городокского района.
Вчера на забастовку выходили работники таких предприятий:
- МАЗ,
- БелАЗ,
- Интеграл,
- ОАО “МАПИД”,
- Гродножилстрой,
- Керамин,
- Белмедпрепараты,
- Белгосфилармония,
- Гродно-Азот,
- Лидский рынок,
- Гродненский завод “Терразит”.
Власти начали отпускать задержанных
В Беларуси начали массово отпускать из СИЗО участников протеста. Они рассказывают страшные вещи. Вышедшие выглядят растерянными, их выпускают без вещей, телефонов, кошельков, все вещи остаются в изоляторе. Им тут же дают воду, горячий чай, еду и укутывают теплым одеялом. Девушки просто плачут, мужчины уходят без слов. У них под одеждой синяки и гематомы.
Как сообщал “источник”, 13 августа врач из Жодино (Беларусь) сообщил, что в больнице города после избиения силовиками умер мужчина.