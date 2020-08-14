Забастовки в Беларуси набирают обороты – к ним присоединяются работники метро

В Беларуси третий день продолжаются забастовки на крупнейших предприятиях страны. Работники предприятий и государственных учреждений снова устроили забастовки с лозунгами “Позор!” и “Уходи!”. Они требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента.

“источник” собрал последнюю информацию о протестных акциях и забастовки в стране.

Что происходит в Беларуси сегодня

По состоянию на 9:30, в Беларуси бастуют Гродненский завод “Химволокно”, Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова, мебельная фабрика “ЗОВ” в Гродно, Белорусский металлургический завод (БМЗ), БелАЕС в Островце.

Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий “Нафтан” и предприятие химической промышленности “Завод Полимер” сегодня также вызывают руководство на разговор в 12:00.

На забастовку вышли строители БелАЭС.

Кроме того, в 12:30 к забастовке готовятся рабочие минского метро (ГП “Минский метрополитен”).

“Рабочие минского метро (ГП” Минский метрополитен “) готовятся к забастовке. От сотрудников депо до инженерных служб: движение, поставки, пути, тоннельные сооружения, тч-1 и тч-2, СТС, автоматизация, обходчики, монтеры. Их тысячи, они все разбиты на небольшие группы, смены и станции, но они едины с народом.

Пассажиры, присоединяйтесь к ним, когда начнется забастовка в 12:30! Не оставайтесь равнодушными, ожидая в вагоне изменений. Все будут выходить на своих станциях! Выходите на станциях в сторону центра города, чтобы вас было всех как можно больше рядом, но не создавайте толпу на одной из сторон дороги “, – говорится в сообщении.

На забастовку вышли работники Минских электрических сетей Острошицко-Городокского района.

Вчера на забастовку выходили работники таких предприятий:

МАЗ,

БелАЗ,

Интеграл,

ОАО “МАПИД”,

Гродножилстрой,

Керамин,

Белмедпрепараты,

Белгосфилармония,

Гродно-Азот,

Лидский рынок,

Гродненский завод “Терразит”.

Власти начали отпускать задержанных

В Беларуси начали массово отпускать из СИЗО участников протеста. Они рассказывают страшные вещи. Вышедшие выглядят растерянными, их выпускают без вещей, телефонов, кошельков, все вещи остаются в изоляторе. Им тут же дают воду, горячий чай, еду и укутывают теплым одеялом. Девушки просто плачут, мужчины уходят без слов. У них под одеждой синяки и гематомы.

Как сообщал “источник”, 13 августа врач из Жодино (Беларусь) сообщил, что в больнице города после избиения силовиками умер мужчина.