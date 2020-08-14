“Стоп милицейскому террору”: под посольством Беларуси в Киеве зажгли дымовые шашки

Под посольством Беларуси в Киеве активисты в знак солидарности зажгли дымовые шашки в красно-белый цвет флага – символа протеста.

Об этом сообщает Pavlovsky News.

Участники акции держат у лица бумажные маски Александра Лукашенко, а в руках флаги и дымовые шашки

Они скандируют: “Стоп милицейскому террору”, “Живе Беларусь” и “Свободу людям”.

Как сообщал “источник”, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов. Согласно этим данным, на выборах президента победил Александр Лукашенко. За него проголосовало 80,1% избирателей, за Тихановскую, по данным ЦИК, отдано 10,1% голосов.

Напомним, что в Беларуси на утихают протесты против фальсификации результатов выборов. Третий день продолжаются забастовки на крупнейших предприятиях страны. Работники предприятий и государственных учреждений снова устроили забастовки с лозунгами “Позор!” и “Уходи!”. Они требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента.