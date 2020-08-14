Вкладываться в недвижимость нет смысла: житель ОРЛО оценил цены на жилье

Житель временно оккупированного Луганска рассказал об актуальных ценах на квартиры в ОРЛО.

Об этом сообщает “Восточный вариант” со ссылкой на соцсети.

Как стало известно, сейчас во временно неподконтрольном Луганске цены на жильё начинаются с четырёх тысяч долларов за однокомнатную квартиру. За двухкомнатную придётся отдать 8-9 тысяч. При желании, за 11-12 тысяч можно найти трёхкомнатную с полным комплектом мебели и техники.

“Раньше, такое жилье лет шесть назад оценивалось не менее 25-30 тысяч долларов. Вот и получается, что если продать квартиру, то с вырученными копейками, и не туда, и не сюда, даже автомобиль порядочный не купишь. Так что вкладываться в какую либо недвижимость, а тем более продавать её – смысла НОЛЬ!”, – прокомментировал цены на рынке недвижимости житель ОРЛО.

Не лучше дела с недвижимостью и в других городах временно оккупированной Луганщины: в Ровеньках можно купить вполне приличную жилую двухкомнатную квартиру с советским ремонтом за 4200 долларов, а в Алчевске, предлагают за 10 тысяч четырехкомнатную с евроремонтом.