Владимир Остапчук сделал своей возлюбленной дорогой подарок – о таком она мечтала целых 10 лет

Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал роскошный подарок своей избраннице, нотариусу Кристине Горняк. Теперь в сумочке девушки лежат ключи от новенького Range Rover.

Подробностями шоумен поделился в программе “Зірковий шлях”. По словам ведущего, этот автомобиль был давней мечтой Кристины.

Кристина Горняк и Владимир ОстапчукФото: instagram.com/vova_ostapchuk

“Она мне рассказывала, что всегда мечтала о Range Rover. Всегда. Последних лет 10. Конечно же, я прислушиваюсь к ее желаниям и мечтам и, по возможности, стараюсь их выполнять”, – признался Остапчук.

Кристина в свою очередь рассказала, как Владимир преподнес ей этот фантастический презент. И сделал это, по ее словам, в лучших традициях. Остапчук завязал возлюбленной глаза и отвез в место, где ее ждал сюрприз.

Когда девушка сняла повязку, то увидела перед собой черный Range Rover, перевязанный большим красным бантом. Все это сопровождалось фейерверками.

Владимир Остапчук подарил Кристине Горняк дорогой автомобильФото: кадр из видео

В беседе с журналистами Горняк также рассказала, что уже познакомилась с детьми Остапчука от предыдущего брака – 7-летней дочерью Эмилией и 2-летним сыном Эваном-Александром. Знакомство проходила в одном из загородных комплексов под Киевом.

“Мы очень классно провели время, – говорит нотариус. – Мы ездили в бассейн с Эмилией и Эваном. Я немного волновалась, но прошло все намного лучше, чем я думала. Теперь ждем их в гости”.

Владимир Остапчук с детьмиФото: instagram.com/vova_ostapchuk