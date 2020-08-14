Владимир Остапчук сделал своей возлюбленной дорогой подарок – о таком она мечтала целых 10 лет

Украинский телеведущий Владимир Остапчук сделал роскошный подарок своей избраннице, нотариусу Кристине Горняк. Теперь в сумочке девушки лежат ключи от новенького Range Rover.
Подробностями шоумен поделился в программе “Зірковий шлях”. По словам ведущего, этот автомобиль был давней мечтой Кристины.
Кристина Горняк и Владимир Остапчук
“Она мне рассказывала, что всегда мечтала о Range Rover. Всегда. Последних лет 10. Конечно же, я прислушиваюсь к ее желаниям и мечтам и, по возможности, стараюсь их выполнять”, – признался Остапчук.
Кристина в свою очередь рассказала, как Владимир преподнес ей этот фантастический презент. И сделал это, по ее словам, в лучших традициях. Остапчук завязал возлюбленной глаза и отвез в место, где ее ждал сюрприз.
Когда девушка сняла повязку, то увидела перед собой черный Range Rover, перевязанный большим красным бантом. Все это сопровождалось фейерверками.
Владимир Остапчук подарил Кристине Горняк дорогой автомобиль
В беседе с журналистами Горняк также рассказала, что уже познакомилась с детьми Остапчука от предыдущего брака – 7-летней дочерью Эмилией и 2-летним сыном Эваном-Александром. Знакомство проходила в одном из загородных комплексов под Киевом.
“Мы очень классно провели время, – говорит нотариус. – Мы ездили в бассейн с Эмилией и Эваном. Я немного волновалась, но прошло все намного лучше, чем я думала. Теперь ждем их в гости”.
Владимир Остапчук с детьми
- Владимир Остапчук и Кристина Горняк познакомились в августе 2019 года на свадьбе в Италии. Шоумен уверяет, что новые отношения не были причиной его громкого развода с женой.
- С Еленой Войченко ведущий официально развелся в марте 2020 года. Бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством, когда есть дети.