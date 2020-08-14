В Украине посреди дороги вспыхнуло авто за 100 тыс. долларов – теперь его не узнать

В среду, 12 августа, вечером во Львове произошло самовозгорание автомобиля класса “люкс” Maserati Quattroporte.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС во Львовской области.

Владелец сам вызвал пожарных, которые потушили автомобиль спустя 9 минут после приезда.

Несмотря на оперативное реагирование, в результате огонь полностью уничтожил моторный отсек.

“Огнем уничтожен моторный отсек, а сам автомобиль спасен”, – говорится в сообщении спасателей.

Как сообщал “источник”, в Швейцарии произошло ДТП, в которое попали самые дорогие автомобили планеты Porsche 911, Bugatti Chiron и Mercedes C-class. Фото аварии на $4 миллиона впечатляют.

Добавим, на днях в Одессе заметили редкий американский автомобиль Chrysler Prowler, который либо половину жизни провел в частной коллекции, либо был ввезен совсем недавно, ведь ранее этот экземпляр никто не видел.