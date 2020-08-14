В ЦИК Беларуси объявили окончательные результаты выборов президента

Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов. Согласно этим данным, на выборах президента победил Александр Лукашенко. За него проголосовало 80,1% избирателей, за Тихановскую, по данным ЦИК, отдано 10,1% голосов.

Об этом сообщает TUT.BY.

По данным ЦИК на 14 августа, всего на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек.

За Лукашенко проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева — 1,21% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Череченя — 1,14% (66 613 человек). Против всех — 4,59% (267 360 человек).

Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены.

Как сообщал “источник”, в Беларуси на утихают протесты против фальсификации результатов выборов. Третий день продолжаются забастовки на крупнейших предприятиях страны. Работники предприятий и государственных учреждений снова устроили забастовки с лозунгами “Позор!” и “Уходи!”. Они требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента.