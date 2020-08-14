Мужчину укусил паук, и он едва не лишился ноги – последствия ужаснули даже медиков

48-летний Ян Хаммер из Биркенхеда (Великобритания) чуть не потерял ногу после того, как его во время работы в саду укусил паук. Его нога увеличилась в размере, а к врачам мужчина попал с ужасной гнойной раной.

Об этом сообщает Mirror.

Мужчина начал подозревать неладное, когда маленький пузырь после укуса паука на его ноге начал заполняться гноем, а он начал чувствовать острую боль в правой голени. Его срочно доставили в отделение неотложной помощи, поскольку его нога увеличилась в размерах и поднялась температура.

Мужчину госпитализировали в больницу Арроу Парк с инфекцией, вызванной проникновением бактерий в более глубокие слои кожи.

“У него также был небольшой пузырь на правой голени, – рассказала жена Яна Хелен. – Он пробовал принимать обезболивающие и антигистаминные препараты, но ничего не помогало”.

“Как обычный мужчина, он позвонил своему терапевту только в понедельник. Ему прописали антибиотики, но к вечеру пузырь выглядел все хуже: больше, краснее и агрессивнее”, – рассказала Хелен.

Мужчине становилось все хуже, а к утру вторника у него поднялась высокая температура. Жена и дети посоветовали Яну немедленно отправиться в больницу.

“Его нога начала раздуваться, а колено и лодыжка сильно опухли. Он провел две ночи, принимая различные внутривенные антибиотики, пока мы не нашли подходящий для его инфекции“, – рассказали медики больницы Арроу Парк.

Если бы инфекция распространялась дальше, Яну, возможно, пришлось бы ампутировать часть ноги. Однако все обошлось – назначенные лекарства начали действовать на инфекцию, а температура упала.

“Ян все еще чувствует себя неважно, но основная угроза нас обошла”, – рассказала жена Яна Хелен.

Как сообщал “источник”, на популярном украинском острове Джарылгач женщину укусил ядовитый каракурт.