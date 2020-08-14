В Киеве катание на гидроцикле обернулось для мужчины смертью

В четверг, 13 августа, вечером в Киеве возле моста Метро погиб мужчина, который до этого катался на гидроцикле.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Так, около 20:00 в координационный центр ГСЧС поступило сообщение о том, что на речке Десенка в Днепровском районе перевернулся гидроцикл.

К месту событий прибыли спасатели и водолазы-спасатели. Они начали поисковые работы и нашли тело мужчины на глубине 7 метров. Тело достали на поверхность и передали следственной группе правоохранителей.

Обстоятельства трагедии будут установлены правоохранительными органами.

Как сообщал “источник”, ранее на озере Кирилловском, со стороны улицы Богатырской в Оболонском районе в Киеве обнаружили тело утопленника. Обстоятельства и причины трагического инцидента выясняют правоохранители.