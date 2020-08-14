Во Львове коронавирус убил водителя “скорой” – он спасал людей 30 лет

Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умер водитель Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Марьян Сидор, который более 30 лет своей жизни отдал делу спасения людей.

Об этом говорится в сообщении ЛОЦЕМД МК на странице в Facebook.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали во Львовский региональный фтизиопульмонологический центр, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.

“В семье ЛОЦЕМД МК невосполнимая потеря – от COVID-19 сегодня умер наш коллега Сидор Марьян Антонович, который 30 лет своей жизни отдал служению людям. Работал водителем экстренной помощи на ПС-5 Львова. Благодаря его труду были спасены многие человеческие жизни“, – говорится в сообщении.

В медицинском учреждении выразили соболезнования родным и близким умершего, а также призвали украинцев осознавать страшную угрозу коронавируса.

“COVID-19 не является мифом, выдумкой или тем, чем можно пренебречь. Вирус не выбирает, кого поражать, и в зоне риска каждый день находятся наши медики. Берегите себя и родных!”, – написали медики.

Как сообщал “источник”, за прошедшие сутки, 13 августа, в Украине зафиксировали 1 732 новых случая коронавируса, что стало новым антирекордом.