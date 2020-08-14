Тихановская записала новое видеообращение и призвала белорусов выходить на митинги

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в пятницу, 14 августа, записала новое видеообращение, в котором призвала белорусов защитить свой выбор.

Обращение Тихановской опубликовано в Youtube-канале “Страна для жизни”.

Кандидат в президенты призвала власти страны остановить насилие на улицах и назвала ситуацию в Беларуси критической, а подавление протестов – кровавой бойней. Также Тихановская призвала мэров городов на выходных, 15-16 августа, пойти на диалог с обществом и согласовать мирные акции в эти дни.

Тихановская поблагодарила сотрудников силовых ведомств, которые отказались выполнять преступные приказы по подавлению протестов, а также всех протестующих, решившихся выйти на улицы или начать забастовки.

Она заявила, что белорусы никогда больше не захотят жить при прежней власти, большинство выбрало ее президентом, а в победу Лукашенко никто не верит. Она подчеркнула, что защита выбора большинства должна проходить только мирными методами.

Тихановская также попросила голосовавших за нее подписаться в гугл-форме, чтобы подтвердить свой выбор.

Как сообщал “источник”, Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком, после того как глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина сообщила новые предварительные данные о результатах выборов. Согласно им, Александр Лукашенко набрал 80,23%, а Светлана Тихановская – 9,9%.

Ранее кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская перед отъездом в Литву сделала видеообращение, однако в нем заметили странные вещи.