Cиндром отмены антидепрессантов: как пережить?

Каждый из нас слышал, что такое антидепрессанты, для чего они нужны. Первое слово, ассоциирующееся с данным термином — депрессия. В структуре современного мира фактически все периодически чувствуют упадок жизненных сил и энергии, окунаются в состояние грусти, тоски, пустоты, отчаянья. Но разница в том, что мимолетное состояние раз в большой отрезок времени не составляет проблемы. Длительное погружение в печаль — это уже серьезно. Сегодня мы хотим поговорить о том, что такое синдром отмены антидепрессантов и как его пережить.

Благодарим консультантов по химической зависимости из центра реабилитации «Трансформация» за помощь в информативном изложении материала в данной статье.

Главные вопросы по теме:

Антидепрессанты, их применение. Понятие «синдром отмены», проявляющиеся симптомы. Можно ли отказаться от приема антидепрессантов самостоятельно? Как справиться с синдромом отмены? Куда обращаться за квалифицированной помощью, если самостоятельно не получается справиться.

К большому сожалению, спутником жизни многих людей является депрессия. Постоянно плохое самочувствие, ощущение брошенности, эмоциональность имеют печальные проявления. Самостоятельно избавиться от депрессии трудно, особенно если стадия запущена. Лечение недуга проходит длительный этап и обязательно под наблюдением опытного специалиста. Не всегда можно ограничиться психотерапией, приходится использовать лекарственные методы.

Фармакологическая терапия применяется при условии наличия определенных показаний. Опытный психиатр решает, какой назначить курс антидепрессантов с точным дозированием, чтобы не появилась ломка от антидепрессантов. Существуют разные группы препаратов, нацеленные на устранение депрессивных состояний человека. Сила воздействия отличается от состава компонентов.

Поскольку период лечения депрессии охватывает не один месяц, вероятность привыкания очень высокая. Большое значение имеет четкость в дозировке. Если дозировка сильно превышена, возникает серотониновый синдром при приеме антидепрессантов. Иными словами, интоксикация, имеющая смертельную опасность.

Отмена антидепрессантов — это поступательное уменьшение концентрации препарата длительностью в пару недель. Если все проходит правильно, под четким наблюдением доктора, тогда наступает приятный момент осознания, что медикаменты не нужны. Полностью избежать синдрома отмены нереально: организм человека привыкает к воздействующим веществам, возможен сбой гормонов.

Проявляющиеся симптомы:

сбой в работе ЖКТ;

тревожность и бессонница;

головокружение, боль в висках;

лихорадка;

упадок сил;

постоянная раздражительность без причины;

тошнота и потеряаппетита;

панические атаки;

дрожание конечностей;

аритмия;

нарушение координации;

ломка после антидепрессантов и т. д.

Признаки указывают на проявляющийся синдром отмены антидепрессантов. Не самые лучшие ощущения, но с ними можно и нужно справиться. Достаточно верить в мимолетность приступов и довериться квалифицированному врачу, который знает, как преодолеть синдром отмены.

Как избавиться от синдрома отмены?

Первое, что нужно осознать — это временный этап на пути к полному выздоровлению. Следует принять тот факт, что это временные сложности, и если следовать рекомендациям врача, все пройдет быстрее. Предлагаем изучить перечень общих советов, как облегчить данный период:

в первые дни отмены следует больше кушать полезной пищи, в частности овощей и фруктов, пить жидкость — воду, соки;

гулять больше на свежем воздухе, медитировать, обращать внимание на приятные вещи, приносящие радость;

быть готовым к разным проявлениям синдрома отмены, в первую очередь к паническим атакам;

не менять самостоятельно лечение без ведома лечащего врача;

поговорить с близкими людьми о своем состоянии, переживаниях и волнении;

не сдерживать в себе эмоции: если есть желание плакать, то нужно поплакать;

качественный сон, правильный режим дня.

Реабилитационный центр «Трансформация» представлен во всех регионах страны. Обратиться сюда может каждый человек, который не знает, как пережить депрессию или синдром отмены антидепрессантов. Специалисты в области психиатрии с высшим медицинским образованием определят курс лечения от начала до конца. Они учтут индивидуальные особенности пациента после наблюдений и всесторонней диагностики.