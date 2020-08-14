Как происходит перевозка строительной техники, и какие здесь есть сложности

Перевозка строительной техники: правила и особенности

Тяжелые строительные и сельскохозяйственные машины часто очень неуклюжие и медлительные. Плюс, многие из них построены на гусеничном ходу и не приспособлены для передвижения по дорогам общего пользования. Поэтому, при возникновении необходимости передислоцировать технику в новое место для выполнения работ, приходится привлекать дополнительный транспорт.

Перевозка строительной техники проводится с помощью специальных транспортных платформ с низким полом, на которые машины могут заезжать своим ходом, без посторонней помощи. Ведь очень сложно погрузить, например, бульдозер весом 30 тонн с помощью крана или манипулятора. Однако погрузить – полдела, технику необходимо еще довести. Давайте разбираться, какие здесь есть нюансы.

Правила перевозки крупной техники

Эксперты компании Dekstrans, которая специализируется на аренде различных строительных машин, рассказали, что перевозка негабаритной техники производится в Украине по следующим правилам:

разрабатывается маршрут, в котором учитывается максимальная нагрузка на дорожное полотно, искусственные сооружения на пути следования, высота линий электропередач и другие важные параметры;

оформляется разрешение на перевозку в подразделении Национальной полиции;

осуществляется погрузка машины и ее надежная фиксации на траловой платформе.

Тяжелая техника может стать причиной возникновения аварийных ситуаций на дороге или повредить мосты и путепроводы, по которых перемещается. А подобные меры подготовки позволяют полностью исключить такие исходы и транспортировать технику без последствий.

Особенности перевозки сельскохозяйственной техники

Эксперты отмечают, что перевозка сельскохозяйственной техники также связана с получением разрешения на транспортировку от Полиции. При этом такие машины как комбайны, должны перевозиться с отсоединенной жаткой, для того, чтобы не создавать помеху другому транспорту.

Если осуществляется перевозка крупной сельскохозяйственной техники (сеялки, культиваторы, оросители), дополнительно обеспечивается:

максимальная обзорность для водителя;

снижение шумовой нагрузки;

скоростной режим до 60 км/ч

От чего зависят цены на услуги по перевозке техники

Специалисты Dekstrans рассказали, что на итоговую стоимость работ по доставке техники напрямую влияет срочность услуги. Если необходимо очень быстро доставить машину на место работы, придется доплатить за изменение графика движения траловой платформы.

Также на цену влияет количество заказов, и выбранная форма оплаты. Звоните в офис перевозчика и узнавайте все детали по данной услуге.